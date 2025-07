Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 47-jähriger Tatverdächtiger wegen Sachbeschädigung vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Rutesheim gegen einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Montag (28.07.2025) gegen 16.25 Uhr in der Römerstraße in Rutesheim mindestens einen Audi beschädigt haben soll. Der Mann wurde von Zeugen beobachtet, wie er an geparkten Fahrzeugen rüttelte und sich an den Scheibenwischern zu schaffen gemacht hat. Den Heckscheibenwischer des Audi knickte er ab und kokelte ihn vermutlich auch mit einem Feuerzeug an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der 47-Jährige konnte durch Einsatzkräfte des Polizeipostens Rutesheim im Bereich des Schulzentrums in der Robert-Bosch-Straße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Mutmaßlich dürfte der Tatverdächtige unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation gestanden haben. Aufgrund dessen wurde er anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht nun weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge am Montag (28.07.2025) im Bereich der Römerstraße bzw. der Robert-Bosch-Straße oder benachbart abgestellt waren, und die ähnliche Schäden festgestellt haben.

