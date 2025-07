Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (27.07.2025) brachen noch unbekannte Täter zwischen 16.00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Markgröninger Straße in Eglosheim ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst auf noch unbekannte Art und Weiser über den Haupteingang eines Mehrfamilienhauses Zugang zum Wohnhaus und brachen anschließend eine Wohnung im Obergeschoss auf. Diese durchwühlten die Täter und verwüsteten die Räume. Hierbei fanden die Täter Bargeld vor und entwendeten dieses. Auch in einem weiteren Stockwerk versuchten die Täter eine Wohnungstüre aufzubrechen, flüchteten aber noch bevor sie die Türe aufgebrochen bekamen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell