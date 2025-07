Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: überregionale Einbrecherbande ausgehoben - vier Tatverdächtige wegen schweren Bandendiebstahls in Haft

Ludwigsburg (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Stuttgart führten zur Identifizierung von zehn Personen, die im Verdacht stehen, in wechselnder Besetzung in Lagerhäuser eingebrochen zu sein und dort Wertsachen aus vermieteten Lagerboxen gestohlen zu haben. Derzeit sind die Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 55 Jahren verdächtig, seit Anfang März 2025 in unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Beteiligung an mindestens zehn Taten in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beteiligt gewesen zu sein, wobei die Ermittlungen zum Wert des Diebesguts und zu weiteren Taten andauern. Am 22.07.2025 wurden an sieben Objekten in Krefeld (NRW) Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Im Zuge der Maßnahmen wurden fünf Tatverdächtige in Krefeld sowie ein Tatverdächtiger im Bereich Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) vorläufig festgenommen. Zwei Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Drei der in Krefeld Festgenommenen im Alter von 25, 27 und 47 Jahren sowie der im Raum Bad Kreuznach angetroffene 47-jährige Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart bei den jeweils zuständigen Amtsgerichten vorgeführt. Eine Haftrichterin in Bad Kreuznach sowie ein Haftrichter in Krefeld hielten die bereits zuvor durch das Amtsgericht Stuttgart erlassenen Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen aufrecht, setzten sie in Vollzug und wiesen die bulgarischen Staatsangehörigen in Justizvollzugsanstalten ein. An den polizeilichen Maßnahmen am 22.07.2025 waren 13 Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie rund 90 Einsatzkräfte der Polizei aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beteiligt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen die Tätergruppierung dauern weiter an.

