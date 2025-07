Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Montag (28.07.2025) gegen 10:25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Große Gasse" in Böblingen. Ein 91-jähriger Mercedes-Fahrer rangierte zunächst mit seinem Fahrzeug in einem Hof vor einem Wohngebäude. Hierbei beschleunigte er plötzlich seinen Mercedes und fuhr zwischen eine Steinmauer und eine Holzscheune, wo sein Fahrzeug verkantete und stecken blieb. Auch eine Steintreppe zu einem Wohnhaus wurde durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Senior leichte Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

