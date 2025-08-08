Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Ruhestörung - Unbekannte schlagen 49-Jährige (07.08.2025)

Trossingen (ots)

Anlässlich einer Ruhestörung ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung in der Löhrstraße gekommen. Gegen 21.30 Uhr hielten sich zwei Unbekannte auf Höhe der Hausnummer 35 auf, tranken dort Alkohol und hörten über eine Musikbox laut Musik. Durch den Lärm gestört, begab sich eine 49 Jahre alte Anwohnerin auf die Straße und bat um Ruhe. Daraufhin schlug ihr einer der beiden unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Ein der Frau zur Hilfe kommenden 20-jähriger Nachbar schubste den Angreifer weg, worauf es zu einem Gerangel zwischen dem 20-Jährigen und den Unbekannten kam, ehe diese flüchteten.

Zu den beiden liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Person 1: etwa 17-20 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, hellbrauner Boxerhaarschnitt, schwarzer Pullover und Jogginghose.

Person 2: etwas größer als 180 Zentimeter, blonde Haare.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen/Heranwachsenden geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

