An der Realschule in Donaueschingen ist es am Donnerstag zu einer Bedrohung eines Schülers gekommen, die mit einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Discounter endete. Gegen 13 Uhr meldete ein 48-Jähriger bei der Polizei, dass ein 26-jähriger Mann seinen 10-jährigen Sohn vor wenigen Minuten an der Schule angeblich mit einem Messer bedroht hat. Die Details der Bedrohung sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Anzeigenerstattung traf der Vater mit einem weiteren 16-jährigen Sohn in einem Discounter auf den Bedroher. Es folgte eine Auseinandersetzung, in welcher Vater und Sohn auf den 26-Jährigen einschlugen und ihn anschließend festhielten bis die hinzugerufene Polizei kam. Die Beamten brachten denn Mann im Anschluss in eine Klinik. Von dem Übergriff auf ihn erfuhren die Beamten erst später, als sie das Videomaterial des Discounters auswerteten. Gegen den Vater und dessen älteren Sohn ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

