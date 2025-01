POL-KN: (Rottweil) - Körperverletzung und Aggression in Buslinie: Mann in Gewahrsam genommen (23.01.2025)

Hausen (ots) - Am Donnerstagmorgen ist in der Horgener Straße ein dreijähriger Junge von einem Auto erfasst worden, als er bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Gegen 07:20 Uhr war die Mutter des Kindes mit ihren beiden Söhnen zu Fuß auf dem Weg in den Kindergarten und hielt an der Ampel ...

