Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Denkingen und Gosheim - Motorradfahrer bei Sturz verletzt (07.08.2025)

Gosheim (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der Landesstraße 433 zwischen Denkingen und Gosheim verunfallt. Kurz nach 21 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einer Kawasaki von Denkingen in Richtung Gosheim. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Biker rutscht über die Straße und blieb an der Leitplanke verletzt liegen, sein Motorrad flog indes über die Schutzplanke. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in eine Klinik. An der Kawasaki entstand Blechschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, an der Leitplanke ebenfalls. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Zweirad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell