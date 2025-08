POL-UN: Unna - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohnung gesucht

Unna (ots) - Am Samstag (02.08.2025) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen 68-jährigen Mann an der Kamener Straße. Der 68-Jährige befand sich in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes, als eine männliche Person an seine Scheibe klopfte. Der 68-Jährige öffnete daraufhin seine Fahrertür und sprach mit dem Mann. Dieser wollte dem Fahrzeugführer eine Goldkette verkaufen, was der Geschädigte aber ablehnte. Der 68-Jährige sollte sich die ...

