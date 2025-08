Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub einer Kette

Unna (ots)

Am Samstag (02.08.2025) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen 68-jährigen Mann an der Kamener Straße.

Der 68-Jährige befand sich in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes, als eine männliche Person an seine Scheibe klopfte. Der 68-Jährige öffnete daraufhin seine Fahrertür und sprach mit dem Mann. Dieser wollte dem Fahrzeugführer eine Goldkette verkaufen, was der Geschädigte aber ablehnte. Der 68-Jährige sollte sich die Kette dann nochmal genauer anschauen, diesen Moment nutzte der Täter um dem 68-Jährigen seine eigene Goldkette vom Hals zu reißen.

Der Täter flüchtete nach der Tat in einem blauen Auto in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 - 30 Jahre alt, schlanke Statur, helles Haar, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden. Gerne können die Hinweise auch per Mail geschickt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell