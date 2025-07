POL-UN: Unna - Tatverdächtiger nach Betrugsversuch zum Nachteil einer Seniorin festgenommen

Polizei Unna (ots) - Seit dem Mittwochmittag wird eine Frau in Selm vermisst. Sie leidet an einer Depression und hat ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Werne unter der Telefonnummer 02389/921-3420 oder unter der Telefonnummer 02303/921-3535 Ein Bild der Vermissten finden Sie unter folgenden Link: ...

