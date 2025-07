POL-UN: Selm: Vermisste Frau in Selm

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben Montagnacht gegen 03:30 Uhr einen Eisautomaten an der Bambergstraße beschädigt. Hierzu hebelten die Täter eine Holzhütte auf, um zu dem Automaten zu gelangen. Es wurde Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an ...

