POL-UN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der KPB Unna - Festnahme nach umfangreichem Kupferdiebstahl- zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Samstag (26.07.2025) um 21:00 Uhr bis Sonntag (27.07.2025) um 10:00 Uhr in ein Vereinsheim an der Erich-Ollenhauer-Straße eingedrungen. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

