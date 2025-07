Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch in der Straße Westenmauer - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 25.07.2025, 15:20 Uhr, bis Samstag, 26.07.2025, 17:10 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Westenmauer ein und entwendeten Bargeld und eine Foto-Kamera. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden (bitte telefonische Erreichbarkeit mit angeben).

