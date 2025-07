Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - PKW-Fahrer bei Alleinunfall in Nordbögge schwerverletzt

Bönen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26.07.2025) kam es gegen 04:40 Uhr auf der Schulstraße in Nordbögge zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19 jähriger Kamener befuhr mit einem PKW die Schulstraße in Fahrtrichtung Nordbögge. Kurz hinter der Einmündung Jungholzstraße kam er mit dem Fahrzeug am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug dichtes Busch- und Strauchwerk und kam nach etwa 50 Metern im angrenzenden Wald an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer und einzige Insasse wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In dem PKW hatten die Airbags ausgelöst. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Dazu musste die Feuerwehr Bereiche des Buschwerks absägen. Die Unfallaufnahme vor Ort und die Bergung des Fahrzeuges waren gegen 06:40 Uhr beendet. Der Sachschaden wird inklusive des entstandenen Flurschadens auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

