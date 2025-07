Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Werne (ots)

Am Freitagabend (25.07.2025) kam es gegen 22:20 Uhr auf der Lünener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25 jähriger Bergkamener befuhr mit einem Krad die Lünener Straße in Fahrtrichtung Werne. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lünener Straße an der Örtlichkeit bis gegen 00:20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Werne war zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Ausleuchtung der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

