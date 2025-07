Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zwei Mitarbeiter eines Discounters durch Ladendieb leicht verletzt

Selm (ots)

Ein 26-jähriger Tunesier hat am Donnerstag (24.07.2025, gegen 17.15 Uhr) einen räuberischen Diebstahl in einem Discounter-Lebensmittelgeschäft in Selm begangen. Im Ladenlokal packte der Mann Waren in einen mitgeführten Rucksack und versuchte, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich zu passieren. Dabei verletzte er zwei Mitarbeiter des Marktes leicht, die sich ihm in den Weg stellten. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell