POL-UN: Werne - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna zu vermisstem 59-jährigen Mann in Werne

Werne (ots)

Am 10. März 2023, kam es gegen 22:30 Uhr zu einem tragischen Vorfall in der Horne (kleiner Fluss) in Werne. Ein 59-jähriger Mann stürzte während eines Spaziergangs in den Fluss und trieb ab. Zu diesem Zeitpunkt führte die Horne aufgrund von Starkregen erhöhtes Wasser. Die Suchmaßnahmen, die umgehend nach dem Vorfall eingeleitet und über Monate hinaus aufrechterhalten wurden, führten am 11. Juni 2025 zur Auffindung des Vermissten. Die Identität des Mannes konnte mittlerweile zweifelsfrei geklärt werden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Die Polizei dankt allen Einsatzkräften, die an der Suche beteiligt waren, sowie der Öffentlichkeit für ihr Verständnis.

