Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Innenstadtbereich Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, dem 25.05.2025, um ca. 14:00 Uhr befährt eine bisher unbekannte Person mit einem hellen Transporter die Fernstraße in Neunkirchen in Richtung des Kreisverkehrs Fernstraße/Bliesstraße/Parallelstraße. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr kollidiert das vorgenannte Fahrzeug mit der dortigen Verkehrsinsel sowie dem darauf befindlichen Verkehrszeichen und beschädigt dies. Anschließend hält der Fahrzeugführer am Fahrbahnrand an und steigt kurz aus seinem Fahrzeug aus ehe er seine Fahrt wieder fortsetzt. Der Fahrzeugführer wird von einer Zeugin wie folgt beschrieben: männlich, 50-60 Jahre, ca. 175cm groß, westeuropäischer Phänotyp, graue Hose, grüne Jacke.

Vor Ort gibt sich gegenüber der Zeugin noch eine weitere Person zu erkennen, die den Vorfall beobachtet hat, deren Personalien jedoch nicht bekannt sind. Diese Person sowie etwaige weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen (Tel.: 06821-2030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell