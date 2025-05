Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand eines Mehrparteienhauses

Landsweiler-Reden (ots)

Am Abend des 25.05.2025 wurde über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es zu einem Brand eines Hauses in der Illinger Straße in Landsweler-Reden gekommen sei. Bei Eintreffen der Polizei, gegen 23:05 Uhr, hatte die FFW Schiffweiler bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Es konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein 2.stöckiges Mehrparteienanwesen. Die Bewohner hatten eine Verpuffung wahrgenommen, direkt den Notruf gewählt und das Anwesen eigenständig verlassen. Zum Brandausbruch befanden sich fünf Personen im Anwesen. Das komplette Anwesen ist nicht mehr bewohnbar. Ursächlich für den Brandausbruch ist ein mutmaßlicher technischer Defekt der Gasheizung im Keller. Die Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Bewohner kamen ihn einer Notunterkunft unter.

