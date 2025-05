Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall auf der L 113 zwischen Neunkirchen und Kirkel - Motorradfahrer schwer verletzt

Neunkirchen (ots)

Am vergangenen Sonntag Morgen kam es gegen 09:45 Uhr auf der Kirkeler Straße (L 113) in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befährt der 67-jährige Motorradfahrer aus Mauchenheim, mit seiner BMW die L 113 in Richtung Neunkirchen. Zur gleichen Zeit beabsichtigt eine 42-jährige Frau aus Spiesen-Elversberg, die Grundstücksausfahrt eines Restaurants zu nutzen, um nach links in die L 113 einzubiegen. Hier kommt es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und wird schließlich durch den Rettungsdienst in die Winterbergklinik eingeliefert. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Zur Ermittlung des näheren Unfallhergangs sowie zur Spurensicherung wurde ein Gutachter beauftragt.

