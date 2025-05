Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Körperliche Auseinandersetzung in der Willi-Graf-Straße in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Abend des 20. Mai 2025 kam es in der Willi-Graf-Straße in Neunkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bulgarischer Herkunft. Gegen 23:35 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, die von einer gewalttätigen Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe berichteten. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen sowie umliegender Dienststellen fuhren umgehend zur Örtlichkeit. Die Auseinandersetzung war bei Eintreffen der Polizei bereits beendet. Erste Feststellungen und Befragungen vor Ort ergaben, dass es offenbar zwischen neun Personen zu verbalen Streitigkeiten und schließlich zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen war. Hierbei wurden schließlich zwei Frauen und zwei Männer, im Alter von 15 bis 34 Jahren, leicht verletzt. Die Verletzten wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Insgesamt konnten ca. 60 Personen auf der Straße festgestellt werden. Die Polizei hat am Abend Platzverweise für alle Beteiligten ausgesprochen und mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Bei einem der Täter handelt es sich um einen 40-jährigen Bulgaren, der in Neunkirchen wohnhaft ist, die vier weiteren Tatverdächtigen sind derzeit unbekannt. Die weiteren Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Täterermittlung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

