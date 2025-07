POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann

Werne (ots) - Am 10. März 2023, kam es gegen 22:30 Uhr zu einem tragischen Vorfall in der Horne (kleiner Fluss) in Werne. Ein 59-jähriger Mann stürzte während eines Spaziergangs in den Fluss und trieb ab. Zu diesem Zeitpunkt führte die Horne aufgrund von Starkregen erhöhtes Wasser. Die Suchmaßnahmen, die ...

mehr