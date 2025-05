Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Flüchtiger Pkw Audi

Schleifreisen (ots)

Am Freitag gegen 17:40 Uhr kam es auf der A 9 Richtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beteiligt war ein schwarzer Audi und ein blauer VW Passat. Der Pkw Audi befuhr den rechten der drei Fahrstreifen, der Pkw VW den mittleren. Kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz wechselte der Pkw Audi unvermittelt nach links und kollidierte seitlich mit dem VW. Dieser wiederum schleuderte danach erst gegen die mittlere und anschließend gegen die rechte Leitplanke. Beide Insassen, der 23-j. Fahrer sowie dessen 28-j. Beifahrerin aus dem Saale-Orla-Kreis wurden leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden mitgeführten kleineren Hunde blieben unverletzt. Am Pkw sowie der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der Pkw Audi hielt nach dem Unfall kurzzeitig an der Unfallstelle an, verließ wenig später jedoch unerlaubt den Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Pkw Audi, der vermutlich linksseitig beschädigt sein muss, geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Schleifreisen unter der Tel.-Nr. 036601/700 zu melden.

