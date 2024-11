POL-DA: Rimbach: Einbrecher erbeuten Schmuck/Wer kann Hinweise geben?

Trebur (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend (22.11.), 17.00 Uhr, bis Montagmorgen (25.11.), 8.00 Uhr, hebelten Unbekannte eine Tür der Mittelpunktschule in der Theobaldstraße auf und verschafften sich so Zugang in das Schulgebäude. Dort beschädigten die ungebetenen Besucher mehrere Gipskartonplatten an Decken im 1. Obergeschoss und im Erdgeschoss. Durch Zeugen wurden am Sonntagabend (24.11.), gegen 21.30 Uhr, ...

