Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Einfamilienhaus in Opherdicke - Zeugen gesucht

Holzwickede (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 24.07.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, 26.07.2025, 11:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Irisweg ein und durchsuchten alle Räume. Ob etwas entwendet wurde und was, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden (bitte telefonische Erreichbarkeit mit angeben).

