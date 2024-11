Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundesweiter Vorlesetag im Krankenhaus - Kölner Blaulicht-Behörden bringen Kinderaugen zum Leuchten

Köln (ots)

Bereits seit 2004 findet jedes Jahr am dritten Freitag im November der Bundesweite Vorlesetag statt. Diesjähriges Motto: "Vorlesen schafft Zukunft".

Unter der Organisation der Berufsfeuerwehr Köln und der Bundespolizeiinspektion Köln besuchten Mitarbeitende, gemeinsam mit Vertretern der Landespolizei sowie des Ordnungsamtes Köln, die Kinderklinik in der Amsterdamer Straße, die Kinderklinik des Krankenhaus Porz (Rhein) sowie die Kinderonkologie der Uniklinik Köln, um den dort teils schwer kranken Kindern vorzulesen.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit den benachbarten Behörden an einer so tollen Aktion wie dem Bundesweiten Vorlesetag teilnehmen zu dürfen. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für unsere Mitarbeitenden sind solche Veranstaltungen ein absolutes Highlight.", so der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Köln, Ltd PD Udo Peltzer.

Neben über 50 Mitarbeitenden der Blaulichtfamilie und vielen Kindern und Jugendlichen nahmen auch diverse Mitarbeitende der Klinik mit viel Spaß an den Aktionen teil und unterstützen die Einsatzkräfte tatkräftig.

"Vorlesen hat nicht nur einen Wohlfühleffekt für Kinder, sondern ist auch essenzieller erster Baustein beim Erlernen und Verstehen der Deutschen Sprache. Wenn es dann noch möglich ist, Kindern mit spannenden Geschichten ihren Krankenhausaufenthalt zu verschönern, hat man doppelt gewonnen.", äußerte sich Dr. Christian Miller, Leiter der Feuerwehr in Köln.

Damit das Leuchten der Kinderaugen nicht nur durch diverse Kinderbuchgeschichten entsteht, brachten die Organisationen Teile ihrer Fahrzeugflotte mit. So konnten die Kinder zum Beispiel die Drehleiter besteigen, sich auf ein Motorrad der Polizei setzen oder das Blaulicht im Streifenwagen ausprobieren. Auch persönliche Gespräche mit Patientinnen und Patienten, aber auch Angehörigen, durften am heutigen Tage nicht fehlen.

Polizeioberrat Michael Brockmann, Leiter der Polizeiinspektion 2: "Es ist für uns ein Leichtes, denen, denen es im Moment gar nicht so gut geht, Freude und Zuversicht zu schenken. Als Teil der Blaulichtfamilie freuen wir uns sehr, heute in leuchtende Kinderaugen gesehen zu haben."

Um den Kindern und Jugendlichen eine bleibende Erinnerung an den heutigen Tag dazulassen, gab es am Ende noch kleine Gastgeschenke sowie neue Bücher für die Stationen.

Der Leiter des Verkehrsordnungsdienstes, Herr Thomas Frenzke, äußerte sich zum Abschluss der Veranstaltung: "Wir freuen uns, dass wir heute am Bundesweiten Vorlesetag teilnehmen durften und haben sehr viel aus dem heutigen Tag mitgenommen. Eine sehr gelungene Aktion - wir kommen gerne wieder!

