Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 16-jährige Leonie M. wird vermisst, die Polizei bittet um Hinweise

(Tuttlingen) (ots)

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Leonie M. aus Tuttlingen. Sie ist seit dem 02.06.2024 von zu Hause weg. Zuletzt wurde sie am 04.06.2024 in Bad Säckingen in der elterlichen Wohnung einer Freundin gesehen.

Seit diesem Zeitpunkt hält sie sich mit dieser Freundin wahrscheinlich im Großraum Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen und Freiburg auf.

Personenbeschreibung:

Ca. 160-165 cm groß, schlank, lange dunkle Haare, Brille, trug zuletzt eine graue Jogginghose, weiße Turnschuhe (Sneaker) und eine dunkle Übergangsjacke.

Ein Bild der 16-Jährigen ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tuttlingen-vermisstenfahndung-3/

Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell