POL-SU: Gestohlene Zweiräder im Gebüsch entdeckt

Siegburg (ots)

Am Dienstagmorgen (05. August) rief ein Passant die Siegburger Polizei zum Parkplatz des Waldfriedhofs in Kaldauen. Der Mann hatte ein Motorrad im Gebüsch gefunden.

Schnell stellte sich heraus, dass die Honda Sportmaschine in der Nacht zuvor vom Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Donnerschlag" gestohlen worden war. Die Täter hatten mehrere Kabel durchtrennt, vermutlich um elektronische Steuergeräte zu entwenden.

In einem nahegelegenen Gebüsch entdeckten die Polizisten ein weiteres Zweirad. Das Kleinkraftrad eines chinesischen Herstellers war ebenfalls ausgeschlachtet. Anhand des Versicherungskennzeichens ermittelten sie die Eigentümerin. Sie vermutete, dass der Roller ebenfalls in der Nacht zu Dienstag (05. August) gestohlen wurde. Er stand vor einem Haus in der Lendersbergstraße.

Wer kann Hinweise zu den Diebstählen geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

