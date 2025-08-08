Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Gegen Garagentor gefahren - Unfallflucht (07.08.2025)

VS-Villingen (ots)

Erheblichen Schaden an einem Garagentor hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, zwischen Mitternacht und 21 Uhr verursacht. Mit einem Auto stieß er so heftig mit dem Garagentor an einer Grundstückseinfahrt an der Straße "am Blutrain" zusammen, dass dieses sich nicht mehr öffnen ließ. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell