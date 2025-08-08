Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Autos auf der Oberndorfstraße beschädigt (08.08.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Zu mehrfachen Sachbeschädigungen von Autos ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Oberndorfstraße gekommen. Gegen 2 Uhr warf ein bislang Unbekannter, Holzlatten ungeklärten Ursprungs auf am Fahrbahnrand geparkte Autos. So beschädigte er vier VW, zwei Mercedes und je einen Dacia und Ford. Die Höhe der Sachschäden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu sucht das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, Zeugen.

