Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken ohne Führerschein unterwegs (07.08.2025)

Triberg im Schwarzwald - B 500 (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, gegen 17 Uhr einen betrunkenen Autofahrer auf der Bundesstraße 500 gestoppt. Von der B 33 war der 46-Jährige in Schlangenlinien auf die B 500 gefahren und dort von der Polizei angehalten worden. Nachdem die Beamten bei dem BMW-Fahrer einen Wert von drei Promille feststellten, begaben sie sich gemeinsam ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Im Zuge dessen, stellten sie fest, dass der Betrunkene über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

