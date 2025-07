Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Haustür in der Nacht beschädigt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Luitpoldstraße eine Hauseingangstür von unbekannten Tätern beschädigt. Der Geschädigte wurde gegen 3:30 Uhr von einem lauten Knall geweckt und stellte in unmittelbarer Nähe seines Anwesens vier Jugendliche fest, die sich gerade in unbekannte Richtung entfernten.

Eine der Personen sei circa 1,70 m groß und schlank gewesen, mit längeren blonden Haaren und habe eine Brille sowie einen orangefarbenen Pullover getragen. Die anderen drei Personen waren circa 1,60 m groß und ebenfalls schlank. Davon habe eine blonde oder braune Haare gehabt und habe eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Pullover sowie eine schwarze Mütze getragen.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass die Verglasung an der Hauseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu der Tat oder zu Personen, die damit in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell