POL-PIROK: Versuchter Einbruch in Garage

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montagmittag wurde auf dem Friedhof in der Kirchgasse ein umgestürzter Grabstein festgestellt. Wahrscheinlich haben unbekannte Täter den Grabstein umgestoßen und damit von seinem Betonsockel gerissen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 27.06. und dem 07.07.2025 liegen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung ...

