Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Vandalismus in Imsbach

Bild-Infos

Download

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag gegen 11:20 Uhr informierte ein Spaziergänger die Polizei Rockenhausen, dass es auf einem Feldweg in der Nähe von Imsbach an einer Klimaanlage zu einer Beschädigung gekommen ist. Die Klimaanlage ist an einem Technikgebäude neben einem Funkmast montiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Schutzgitter gewaltsam abgerissen wurde.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise, um die Tatzeit eingrenzen zu können und zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |GrM

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell