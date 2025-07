POL-PIROK: Geschwindigkeitskontrolle auf L401

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Sonntagabend, zwischen 19:30 und 21 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Industriestraße das Tor einer Garage, wahrscheinlich mit einem Brecheisen, aufzuhebeln. Da nichts entwendet wurde, blieb es beim Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen ...

