Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unrat angezündet

Altenburg (ots)

Altenburg: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 22.02.2025 gegen 18:35 Uhr in der Franz-Mehring-Straße zum Einsatz. Unbekannte Täter hatten sich zuvor Zugang zum leerstehenden Gebäude einer ehemaligen Fabrik verschafft und anschließend Schutt und Müll in Brand gesetzt. Der Feuerwehr gelang es trotz einer erheblichen Rauchentwicklung den brennenden Unrat schnell zu löschen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 47962/2025 in Verbindung zu setzen - Tel. 03447 / 471-0. (CS)

