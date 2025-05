Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am 12.05.2025, in der Zeit zwischen 13:15 Uhr - 13 :30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Naumborn in Hermeskeil ein.

Hierbei betraten die Täter das Anwesen durch die Hauseingangstür, welche zu diesem Zeitpunkt lediglich mittels Tagesfalle, also dem umgangssprachlich genannten "Schnapper" geschlossen war. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Garten ihres Anwesens.

Die Täter durchsuchten mehrere Räume zielgerichtet nach Wertgegenständen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden neben Bargeld auch Schmuck entwendet.

Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben oder auch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Hermeskeil unter der Rufnummer 06503/9151-10 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell