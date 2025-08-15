Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 13-Jährige wieder aufgetaucht
Erfurt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten 13-Jährigen aus Erfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung. (DS)
