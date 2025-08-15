PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei warnt vor dreister Trickdiebstahlsmasche am Geldautomaten

Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits am Mittwoch schlug ein bislang unbekannter Täter gleich zweimal in Bankfilialen im Landkreis Sömmerda zu und erbeutete insgesamt knapp 5.000 Euro. In beiden Fällen waren die Opfer nachmittags am Geldautomaten beschäftigt, als sie von einem etwa 185 cm großen Mann mit osteuropäischem Dialekt angesprochen wurden. Er behauptete, sie hätten nicht das gesamte Geld aus dem Ausgabefach entnommen und hielt zum "Beweis" einen 10-Euro-Schein hoch. Indem er unablässig auf sie einsprach, brachte er die Senioren dazu, erneut Geld abzuheben. Dabei spähte er unbemerkt ihre Geheimzahlen aus, stahl anschließend die Geldkarten, lenkte die Geschädigten ab und hob in mehreren Vorgängen einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls und Computerbetrugs aufgenommen, prüft weitere Tatzusammenhänge und warnt:

Lassen Sie sich beim Geld abheben nicht in Gespräche verwickeln und brechen Sie den Vorgang sofort ab, wenn Sie sich bedrängt fühlen. Verdecken Sie bei der Eingabe Ihrer Geheimzahl stets das Tastenfeld mit der anderen Hand. Sollten Sie unberechtigte Personen in Bankfilialen bemerken oder feststellen, dass andere Personen bedrängt werden, verständigen Sie umgehend die Polizei. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

