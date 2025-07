Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Tatverdächtiger nach Einbruch in Discounter festgenommen - Komplize flüchtig

Duisburg (ots)

Nach einem Einbruch in einen Discounter an der Brückenstraße in der Nacht zum Samstag (26. Juli, 01:55 Uhr) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hatte mehrere Tüten mit Likörflaschen bei sich - mutmaßliche Tatbeute. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Einbruchsdiebstahls vorliegt. Die Polizisten vollstreckten den Haftbefehl und brachten den Mann ins Polizeigewahrsam.

Der Verdächtige agierte offenbar nicht alleine. Beim Erblicken der Beamten ergriff ein bislang Unbekannter mit einem Mountainbike die Flucht in Richtung Wanheimer Straße. Er hatte zuvor einen Teil der Beute über ein Stahltor hinweg entgegengenommen. Dort fanden die Polizisten mehrere Tüten mit insgesamt 14 Flaschen Spirituosen sowie eine Sporttasche. In dieser befanden sich unter anderem eine Sturmhaube, Einbruchswerkzeug, Taschenlampe und mehrere Handys. Alle Sachen wurden sichergestellt.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare, Vollbart, bekleidet mit grauer Steppjacke und dunkler Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum flüchtigen Komplizen. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich Brückenstraße/Wanheimer Straße gemacht hat oder Angaben zur gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

