POL-DU: Neumühl: Brand eines Mehrfamilienhaus mit Geschäft - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Am Sonntagmittag (27. Juli, 12 Uhr) soll ein 31-jähriger Mann aus einem Fenster eines Wohnhauses an der Schwarzenberger Straße mit einer Waffe in Richtung eines 34-Jährigen geschossen haben, der sich zu diesem Zeitpunkt an der Haustür aufhielt. Anschließend habe der Tatverdächtige mit einer ...

