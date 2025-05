POL-HOM: Gemeinschaftlich begangene Körperverletzung in Homburg

Homburg (ots) - Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 21:20 Uhr, kam es zu einer Raubstraftat im Bereich des Parkplatzes eines Baumarktes in der Straße Am Forum in Homburg. Ein 16-jähriger Beschuldigter aus Völklingen entreißt einem 13-Jährigen aus Zweibrücken gewaltsam die Geldbörse und entwendet diese. Das geschädigte Kind wird hierbei leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

mehr