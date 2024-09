Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/Königsdahlum (hep):

Im Zeitraum vom 28.09.2024, 23:30 Uhr bis 29.09.2024, 08:00 Uhr, wurde die Fassade des Dorfgemeinschaftshauses in Königsdahlum, Am Alten Butzen, beschädigt. Der bislang unbekannte Täter sprühte zwei Graffitis in schwarzer und silberner Farbe an die Hausfassade. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063 / 901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell