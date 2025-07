Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Waltrop: Sportboot geriet in Brand

Am Samstagmittag (26. Juli, 12:28 Uhr) geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Sportboot im Bereich des Yachthafens Ribbrock auf dem Datteln-Hamm-Kanal in Brand. An Bord befanden sich eine ältere Dame (77) und ihr Ehemann (76), die plötzlich einen lauten Knall hörten. Als sie den Brand sahen, sprangen sie ins Wasser und retteten sich selbstständig an Land. Die 77-Jährige verletzte sich hierbei leicht, ihr Mann blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte das Boot, welches in Vollbrand stand.

Die Wasserschutzpolizeiwache Datteln hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Derzeit deutet vieles auf einen technischen Defekt hin.

