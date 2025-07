POL-DU: Friemersheim: Staatsschutz ermittelt nach Hakenkreuz-Graffiti

Duisburg (ots) - Am Freitagnachmittag (25. Juli, 14:30 Uhr) nahmen Polizisten einen Verkehrsunfall auf, da eine Frau (48) in einem Bus bei einer Bremsung stürzte und sich hierbei verletzte. Die Duisburgerin befand sich bereits im Krankenhaus und gab gegenüber den Beamten an, dass sie sich in dem Bus der Linie 929 befand. In Höhe des Einmündungsbereiches der Friedrich-Wilhelm-Straße/Tonhallenstraße bremste der ...

mehr