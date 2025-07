Polizei Duisburg

POL-DU: Diebstahl und Störung der Totenruhe - Zeugen gesucht

Marxloh (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung eines schweren Diebstahls und Störung der Totenruhe auf dem evangelischen Friedhof an der Kaiser-Friedrich-Straße in Marxloh. In der Nacht zum Donnerstag (23. Juli, 18:00 Uhr – 24. Juli, 08:00 Uhr) wurden dort mehrere Gräber beschädigt und mindestens 26 Grablampen und Metallvasen entwendet. Dabei entfernten die Täter teilweise die Betonfundamente von den Gräbern und trugen sie zur Mitte des Friedhofes, um dort die Metallgegenstände von den Fundamenten zu lösen. In der Friedhofsmitte konnten noch einige Lampen und Vasen aufgefunden werden, die von den Unbekannten dort zurückgelassen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gezielt vorgegangen sind, um anschließend das Metall zu verkaufen.

Neben dem finanziellen Verlust stellt der Diebstahl und die Störung der Totenruhe für Angehörige eine besondere seelische Belastung dar, da Grablichter, Vasen oder die Erhaltung der Gräber eine zentrale Rolle in der Trauerbewältigung und Erinnerung spielen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu Beobachtungen in der genannten Zeitspanne machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere Informationen zu Personen, die zum Tatzeitpunkt den Friedhof in auffälliger Weise wiederholt betreten und verlassen oder ein Fahrzeug in unmittelbarere Friedhofsnähe beladen haben, könnten einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung des Falles leisten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

