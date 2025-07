Polizei Duisburg

POL-DU: Xanten/Rees/Emmerich: Riskante Fahrt unter Alkoholeinfluss - Sportbootführer gefährdet Schifffahrt auf dem Rhein

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (25. Juli) meldeten der Wasserschutzpolizei mehrere Schiffsführer gegen 1:45 Uhr ein Sportboot, das durch seine riskante Fahrweise auf dem Rhein in Höhe von Rees (Rhein-Kilometer 835) auffiel. Dabei kam es unter anderem beinahe zu einer Kollision mit einem Schubverband.

Die alarmierten Einsatzkräfte der WSP-Wache Emmerich konnten das betreffende Sportboot wenig später im Bereich des Yachthafens Xanten antreffen. Der 41-jährige Bootsführer wies bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Polizeiwache Kleve, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 41-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren von Alkohol am Steuer hin. Alkoholkonsum in Verbindung mit Bootfahren ist eine gefährliche Kombination, die schwerwiegende Folgen für alle Verkehrsteilnehmenden nach sich ziehen kann.

