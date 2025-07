Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Frau im Bus bei Gefahrenbremsung gestürzt

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (25. Juli, 14:30 Uhr) nahmen Polizisten einen Verkehrsunfall auf, da eine Frau (48) in einem Bus bei einer Bremsung stürzte und sich hierbei verletzte.

Die Duisburgerin befand sich bereits im Krankenhaus und gab gegenüber den Beamten an, dass sie sich in dem Bus der Linie 929 befand. In Höhe des Einmündungsbereiches der Friedrich-Wilhelm-Straße/Tonhallenstraße bremste der Busfahrer, weil ein Fußgänger plötzlich die Straße überquert haben soll. Die Frau stürzte und verletzte sich. Der Fahrer fragte, ob er einen Rettungswagen rufen soll, während eine Mitfahrerin die Frau aus dem Bus heraus leitete. Dann setzte er die Fahrt fort. Die Ersthelferin rief einen Rettungswagen, der die Frau dann in ein Krankenhaus brachte, wo sie die Polizei verständigte.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere den Fußgänger und Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell