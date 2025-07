Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: 31-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe aus Fenster - Polizei stellt Waffen sicher

Duisburg (ots)

Am Sonntagmittag (27. Juli, 12 Uhr) soll ein 31-jähriger Mann aus einem Fenster eines Wohnhauses an der Schwarzenberger Straße mit einer Waffe in Richtung eines 34-Jährigen geschossen haben, der sich zu diesem Zeitpunkt an der Haustür aufhielt. Anschließend habe der Tatverdächtige mit einer Gaspistole einen Schuss in die Luft gefeuert.

Der 34-Jährige blieb unverletzt und flüchtete vom Tatort. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Streitigkeiten gewesen sein. Bei der ersten Spurensicherung fanden die Einsatzkräfte keine Patronenhülsen oder Projektile.

Polizisten trafen den mutmaßlichen Schützen in seiner Wohnung an und fixierten ihn. Auf Anordnung des Amtsgerichts Duisburg durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung und einen angrenzenden Speicherraum. Dabei wurden unter anderem ein falscher Geldschein, drei Patronen, ein Einhandmesser sowie zwei Schreckschusswaffen sichergestellt.

Der 31-Jährige wurde zur Wache nach Rheinhausen gebracht. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenkonsum. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

